Днепропетровскую область атаковали российские дроны: работала ПВО

Напомним, в ночь на 27 июня РФ снова атаковала Украину воздушными средствами. Для очередной атаки россияне применили ракеты воздушного и морского базирования, а также дроны-камикадзе. Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ все вражеские цели, кроме ракеты "Кинжал", были сбиты.

Сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, а также в районе Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.