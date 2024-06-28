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Днепропетровскую область атаковали российские дроны: работала ПВО

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Россия атаковала Днепропетровскую область ударными БПЛА. Работали средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

"Днепропетровщина – работа ПВО по БпЛА", - говорится в сообщении ПС, опубликованном в 4:29.

Отметим, что воздушная тревога в области была объявлена в 4:28.

Напомним, в ночь на 27 июня РФ снова атаковала Украину воздушными средствами. Для очередной атаки россияне применили ракеты воздушного и морского базирования, а также дроны-камикадзе. Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ все вражеские цели, кроме ракеты "Кинжал", были сбиты.

Сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, а также в районе Киева.

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Война России против УкраиныАтака дроновДнепропетровская область