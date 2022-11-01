Над Дніпропетровською областю вночі знищили три "Шахеди"

Військові Повітряних сил ЗСУ в ніч проти 1 листопада знищили три іранських безпілотника-камікадзе над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

"Круті новини від наших неба захисників. Військові з повітряного командування "Схід" вночі знищили над областю три ворожі дрони-камікадзе", - розповів він.

Нагадаємо, цієї ночі в Полтаві пролунали вибухи. Над областю зафіксували ворожі БПЛА. За словами голови військової адміністрації регіону Дмитра Луніна, 3 дрони були збиті.

Також повідомлялося, що в ніч проти 1 листопада російські війська атакували Миколаїв ракетами С-300. Обстріл зазнав приватний сектор.

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