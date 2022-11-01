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Над Днепропетровской областью ночью уничтожили три "Шахеда"

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Днепр, Вторник 01 ноября 2022 08:26
Над Днепропетровской областью ночью уничтожили три "Шахеда" Фото: над Днепропетровской областью ночью уничтожили три "Шахеда" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Военные Воздушных сил ВСУ в ночь на 1 ноября уничтожили три иранских беспилотника-камикадзе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Крутые новости от наших небо защитников. Военные из воздушного командования "Восток" ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе", - рассказал он.

Напомним, этой ночью в Полтаве раздались взрывы. Над областью зафиксировали вражеские БПЛА. По словам главы военной администрации региона Дмитрия Лунина, 3 дрона были сбиты.

Также сообщалось, что в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Николаев ракетами С-300. Обстрелу подвергся частный сектор.

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