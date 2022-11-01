Над Днепропетровской областью ночью уничтожили три "Шахеда"

Военные Воздушных сил ВСУ в ночь на 1 ноября уничтожили три иранских беспилотника-камикадзе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Крутые новости от наших небо защитников. Военные из воздушного командования "Восток" ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе", - рассказал он.

Напомним, этой ночью в Полтаве раздались взрывы. Над областью зафиксировали вражеские БПЛА. По словам главы военной администрации региона Дмитрия Лунина, 3 дрона были сбиты.

Также сообщалось, что в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Николаев ракетами С-300. Обстрелу подвергся частный сектор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.