У Полтаві чутно вибухи: над областю зафіксували ворожі БПЛА

Фото: У Полтаві було чутно вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Полтаві в ніч на 1 листопада пролунали вибухи. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"У Полтаві були чутні вибухи", - вказав посадовець. Лунін закликав громадян перебувати в укриттях і зазначив, що детальнішу інформацію оприлюднить пізніше. Оновлено (03:19) Глава ОВА розповів, що над областю зафіксували ворожі БПЛА. За його словами, 3 дрони було збито.