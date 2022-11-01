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У Полтаві чутно вибухи: над областю зафіксували ворожі БПЛА

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Полтава, Вівторок 01 листопада 2022 02:30
У Полтаві чутно вибухи: над областю зафіксували ворожі БПЛА Фото: У Полтаві було чутно вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Полтаві в ніч на 1 листопада пролунали вибухи. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"У Полтаві були чутні вибухи", - вказав посадовець.

Лунін закликав громадян перебувати в укриттях і зазначив, що детальнішу інформацію оприлюднить пізніше.

Оновлено (03:19)

Глава ОВА розповів, що над областю зафіксували ворожі БПЛА. За його словами, 3 дрони було збито.

Нагадаємо, у Миколаєві 1 листопада прогриміли вибухи. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

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