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Над Дніпропетровською областю ППО збила 10 ворожих ракет, - Резніченко

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П'ятниця 16 грудня 2022 12:54
Над Дніпропетровською областю ППО збила 10 ворожих ракет, - Резніченко Фото: над Дніпропетровською областю ППО збила 10 ворожих ракет (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час чергового російського масованого обстрілу, ППО знищила 10 ворожих ракет над Дніпропетровською областю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Наші захисники збили у небі над Дніпропетровською областю 10 російських ракет. Слава нашій ППО", - пише Резніченко.

Відзначимо, що згідно з даними речника Повітряних сил України Юрія Ігната, під час масованого обстрілу Росія випустила по території України більше 60 ракет.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня. Також в низці міст та областей заявили про відключення світла й проблеми з водопостачанням.

Тим часом у Київській області уламки однієї зі збитих ворожих ракет впали на приватні житлові будинки.

Також під час обстрілу російські військові влучили ракетою по житловому будинку в Кривому Розі. На жаль, кількість постраждалих продовжує зростати.

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