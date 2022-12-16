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Над Днепропетровской областью ПВО сбило 10 вражеских ракет, - Резниченко

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Пятница 16 декабря 2022 12:54
Над Днепропетровской областью ПВО сбило 10 вражеских ракет, - Резниченко Фото: над Днепропетровской областью ПВО сбило 10 вражеских ракет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время очередного российского массированного обстрела ПВО уничтожило 10 вражеских ракет над Днепропетровской областью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Наши защитники сбили в небе над Днепропетровской областью 10 российских ракет. Слава нашей ПВО", - пишет Резниченко.

Отметим, что согласно данным спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, во время массированного обстрела Россия выпустила по территории Украины более 60 ракет.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря. Также в ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.

Тем временем в Киевской области обломки одной из сбитых вражеских ракет упали на частные жилые дома.

Также во время обстрела российские военные попали ракетой по жилому дому в Кривом Роге. К сожалению, количество пострадавших продолжает расти.

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