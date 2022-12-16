Над Днепропетровской областью ПВО сбило 10 вражеских ракет, - Резниченко
Во время очередного российского массированного обстрела ПВО уничтожило 10 вражеских ракет над Днепропетровской областью.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Наши защитники сбили в небе над Днепропетровской областью 10 российских ракет. Слава нашей ПВО", - пишет Резниченко.
Отметим, что согласно данным спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, во время массированного обстрела Россия выпустила по территории Украины более 60 ракет.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря. Также в ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.
Тем временем в Киевской области обломки одной из сбитых вражеских ракет упали на частные жилые дома.
Также во время обстрела российские военные попали ракетой по жилому дому в Кривом Роге. К сожалению, количество пострадавших продолжает расти.
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