У Дніпропетровській області ввели екстрені відключення світла: де ще є обмеження

"За командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати людей у своєму каналі.

Також зазначимо, що з 17:04 в Сумській області діють графіки аварійних відключень. В АТ "Сумиобленерго" поінформували, що 1 та 2 черги споживачі знеструмлені.

Окрім того, о 17:29 в "Укренерго" теж написали, що в окремих областях України застосовано аварійні відключення світла.

Зокрема, у Чернігівській області оператором системи розподілу (обленерго) застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.

"Причина запровадження обмежень - наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.