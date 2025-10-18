В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света: где еще есть ограничения

"По команде Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать людей в своем канале.

Также отметим, что с 17:04 в Сумской области действуют графики аварийных отключений. В АО "Сумыоблэнерго" проинформировали, что 1 и 2 очереди потребители обесточены.

Кроме того, в 17:29 в "Укрэнерго" тоже написали, что в отдельных областях Украины применены аварийные отключения света.

В частности, в Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) применяются почасовые отключения для бытовых потребителей.

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.