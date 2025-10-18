RU

Экономика Авто Tech

В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света: где еще есть ограничения

Фото: кроме Днепропетровской области, ограничения действуют на Сумщине (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 17 октября, в Днепропетровской области ввели экстренные отключения света. Также ограничения есть и в других регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"По команде Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать людей в своем канале.

Также отметим, что с 17:04 в Сумской области действуют графики аварийных отключений. В АО "Сумыоблэнерго" проинформировали, что 1 и 2 очереди потребители обесточены.

Кроме того, в 17:29 в "Укрэнерго" тоже написали, что в отдельных областях Украины применены аварийные отключения света.

В частности, в Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) применяются почасовые отключения для бытовых потребителей.

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Отключение света

Напомним, вчера, в пятницу, 17 октября, в Украине продолжились действия графиков почасовых отключений электроэнергии.

В "Укрэнерго" предупреждали, что применение графиков будет касаться бытовых потребителей, если ситуация не изменится. Графики действовали с 07:00 до 22:00.

Однако вчера утром в компании заявили, что ввели аварийные графики отключения света в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме.

