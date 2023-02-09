У Дніпропетровській області викрили продовольчу корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна

Повідомляється, що у компанії була частина активів на тимчасово окупованій території Донецької області і вона сплачувала "податки" терористам. Так, підприємство перерахувало у "бюджет ДНР" понад 4 млн у гривневому еквіваленті.

СБУ повідомляє, що ця корпорація здійснювала "відрахування" до "фонду" терориста Дениса Пушиліна на підтримку російських угруповань.

За матеріалами слідства, організатором незаконної діяльності був власник компанії, що була створена на початку 2000 років у Донецькій області. Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних областях України.

У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну Україні територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення РФ - у Дніпропетровську область. Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України.

Зазначається, що власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації.

Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували в окупованих районах.

Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії у Дніпропетровській області, а також у помешканнях фігурантів правоохоронці виявили:

фінансово-господарську документацію;

чорнові записи;

комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 110-2 Кримінального кодексу, вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру так званому "міністру освіти і науки "ДНР", яка наказала спалити українські підручники.

Окрім того, СБУ затримала співробітника "Укрзалізниці", який працював на російську ФСБ та коригував ракетні удари по Києву.

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