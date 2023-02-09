В Днепропетровской области выявили продовольственную корпорацию, которая финансировала "фонд" Пушилина

Сообщается, что у компании была часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области, и она платила "налоги" террористам. Так, предприятие перечислило в "бюджет ДНР" более 4 млн в гривневом эквиваленте.

СБУ сообщает, что эта корпорация осуществляла "отчисления" в "фонд" террориста Дениса Пушилина в поддержку российских группировок.

По материалам следствия, организатором незаконной деятельности был владелец компании, созданной в начале 2000 года в Донецкой области. Предприятие занималось дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных областях Украины.

В 2014 году учредители коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную Украине территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения РФ - в Днепропетровскую область. Другая часть бизнеса все это время осталась на временно оккупированной территории востока Украины.

Отмечается, что владелец компании наладил там сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации.

Снабжение продукции осуществляли через аффилированные коммерческие структуры, которые находились в оккупированных районах.

В ходе обысков по адресам складских и офисных помещений компании в Днепропетровской области, а также в помещениях фигурантов правоохранители обнаружили:

финансово-хозяйственную документацию;

черновые записи;

компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 110-2 Уголовного кодекса, решается вопрос по сообщению о подозрении топ-менеджерам корпорации и избрании меры пресечения.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении так называемому "министру образования и науки "ДНР", которое приказало сжечь украинские учебники.

Кроме того, СБУ задержала сотрудника "Укрзализныци", который работал на российскую ФСБ и корректировал ракетные удары по Киеву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.