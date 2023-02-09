Співпрацював із ФСБ та наводив удари по Києву. СБУ затримала працівника "Укрзалізниці"
Служба безпеки викрила та затримала співробітника "Укрзалізниці", який працював на ФСБ та коригував ракетні удари по Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Як з'ясували спецслужби, російським агентом виявився чинний чиновник регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.
У разі окупації регіону загарбники обіцяли зраднику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.
Співробітник УЗ перебував на постійному зв'язку з кадровим співробітником ФСБ, якого цікавили розвіддані про час і місце пересування військових ешелонів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ.
Також зрадник намагався передати окупантам координати об'єктів енергогенеруючих підприємств у Києві. У разі отримання росіяни планували використати їх для ракетних ударів.
Працівника "Укрзалізниці" затримали у Чернігові. Під час обшуків у нього знайшли смартфони, за допомогою яких він спілкувався із ворогом.
Фото: листування співробітника УЗ із представником ФСБ (ssu.gov.ua)
Ворожому поплічнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзміна, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 15 років ув'язнення чи довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що суд засудив до 15 років позбавлення волі мешканця Києва, який коригував ворожі удари по столиці з РСЗВ "Град" та "Смерч".
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