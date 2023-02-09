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Співпрацював із ФСБ та наводив удари по Києву. СБУ затримала працівника "Укрзалізниці"

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Чернігів, Четвер 09 лютого 2023 10:04
Співпрацював із ФСБ та наводив удари по Києву. СБУ затримала працівника "Укрзалізниці" Фото: СБУ затримала працівника "Укрзалізниці", який співпрацював із ФСБ (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки викрила та затримала співробітника "Укрзалізниці", який працював на ФСБ та коригував ракетні удари по Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як з'ясували спецслужби, російським агентом виявився чинний чиновник регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.

У разі окупації регіону загарбники обіцяли зраднику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.

Співробітник УЗ перебував на постійному зв'язку з кадровим співробітником ФСБ, якого цікавили розвіддані про час і місце пересування військових ешелонів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Також зрадник намагався передати окупантам координати об'єктів енергогенеруючих підприємств у Києві. У разі отримання росіяни планували використати їх для ракетних ударів.

Працівника "Укрзалізниці" затримали у Чернігові. Під час обшуків у нього знайшли смартфони, за допомогою яких він спілкувався із ворогом.

Фото: листування співробітника УЗ із представником ФСБ (ssu.gov.ua)

Ворожому поплічнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзміна, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 15 років ув'язнення чи довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що суд засудив до 15 років позбавлення волі мешканця Києва, який коригував ворожі удари по столиці з РСЗВ "Град" та "Смерч".

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Київ Служба безпеки України Укрзалізниця ФСБ держзрада ракетный удар
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