У Дніпропетровській області сили ППО збили російську ракету

"Робота оборонців неба пройшла успішно. ПвК "Схід" знищили над областю ворожу ракету. Дякуємо за захист!", - написав він.

Додамо, що о 22:47 Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу для Дніпропетровської та Запорізької областей, а згодом і для Полтавської області.

Близько 23:00 у Павлограді пролунали вибухи.

О 23:06 було оголошено відбій ракетної небезпеки для всіх трьох областей.