В Днепропетровской области силы ПВО сбили российскую ракету

"Работа защитников неба прошла успешно. ПвК "Восток" уничтожили над областью вражескую ракету. Спасибо за защиту!", - написал он.

Добавим, что в 22:47 Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе для Днепропетровской и Запорожской областей, а позже и для Полтавской области.

Около 23:00 в Павлограде прогремели взрывы.

В 23:06 был объявлен отбой ракетной опасности для всех трех областей.