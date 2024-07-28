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Росіяни обстріляли дві багатоповерхівки в Нікополі: восьмеро постраждалих

Дніпро, Неділя 28 липня 2024 13:45
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Росіяни обстріляли дві багатоповерхівки в Нікополі: восьмеро постраждалих Фото: росіяни обстріляли дві багатоповерхівки у Нікополі, вісім постраждалих (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області 28 липня. Постраждали вісім людей, зокрема діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Під час ворожого обстрілу Нікополя постраждали восьмеро мешканців двох багатоповерхових будинків, з них двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, рятувальники надали допомогу п'ятьом людям, двоє з яких діти.

"Співробітники ДСНС спільно із працівниками екстреної медичної допомоги і групою швидкого реагування Червоного Хреста транспортували травмованих жінку та чоловіка до лікарні", - додали у ДСНС.

Ще жінку та двох дітей рятувальники вивели із квартири пошкодженого багатоповерхового будинку та передали медичним працівникам.

Обстріли Нікополя

Російські війська постійно обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області з Енергодару Запорізької області.

Останній був окупований 2022 року під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Зараз і Запорізька АЕС, розташована в Енергодарі, перебуває під контролем загарбників.

Додамо, що обстріли Нікополя відбуваються практично щодня. Наприклад, нещодавно Нікопольський район був атакований снарядами з флешетами.

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