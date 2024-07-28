Росіяни обстріляли дві багатоповерхівки в Нікополі: восьмеро постраждалих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"Під час ворожого обстрілу Нікополя постраждали восьмеро мешканців двох багатоповерхових будинків, з них двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, рятувальники надали допомогу п'ятьом людям, двоє з яких діти.

"Співробітники ДСНС спільно із працівниками екстреної медичної допомоги і групою швидкого реагування Червоного Хреста транспортували травмованих жінку та чоловіка до лікарні", - додали у ДСНС.

Ще жінку та двох дітей рятувальники вивели із квартири пошкодженого багатоповерхового будинку та передали медичним працівникам.