РФ ударила по Харкову протикорабельними ракетами Х-35У, - Генштаб

Сьогодні, 28 липня, Росія завдала ракетного удару по Харкову двома протикорабельними ракетами Х-35У. Впродовж дня Харківська область перебуває під постійним бомбардуванням авіації РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У відомстві додали, що з початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали по території Харківської області два авіаудари із використанням шістьох КАБів. Ворог цілив у район населеного пункту Вовчанськ.

Інші обстріли РФ

Від цинічних обстрілів з території Росії і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Уланове, Басівка, Юнаківка, Садки, Велика Писарівка, Карповичі, Миколаївка, Пономаренки, Бачівськ та Попівка.

Ситуація на фронтах

Станом на 16:00, на фронті протягом дня відбулося 73 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив штурмову дію неподалік Новоосинового. Бій триває. Також окупанти бомбардували п’ятьма КАБами Петропавлівку, Табаївку та Богуславку.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів позиції українських підрозділів біля населених пунктів Макіївка, Новосергіївка, Невське, Терни, Новосадове та Торське. Українські захисники відбили п’ять ворожих атак, сім - досі продовжуються.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог п’ять разів атакував поблизу Спірного та Івано-Дар’ївки. У результаті боєзіткнень - зазнав поразки.

На Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Васюківки, Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Сили оборони відбили половину атак, ще три боєзіткнення - тривають.

На Торецькому напрямку окупанти дев’ять разів атакували біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Шість боїв завершено, три - продовжуються.

Крім того, загарбники завдали дев’ять авіаударів по Торецьку, Щербинівці та Нью-Йорку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 16 атак, 12 боєзіткнень - тривають.

Також ворог завдав шість авіаударів по районах Желанного, Іванівки та Новоекономічного.

На Курахівському напрямку війська рф чотири рази атакували поблизу Красногорівки та Георгіївки. Три бої - завершено, один - продовжується.

На Времівському напрямку досі тривають дві атаки росіян біля Костянтинівки. Крім цього, окупанти бомбардували КАБами території неподалік Водяного.

На Гуляйпільському напрямку ворог штурмує позиції захисниківУкраїни у районі населеного пункту Гуляйполе. Бій досі триває.

На Оріхівському напрямку противник не мав успіху, двічі атакуючи оборонні рубежі українців поблизу Малої Токмачки та Новоандріївки. Також росіяни випустили понад 50 некерованих авіаракет у бік Лобкового і Кам’янського.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.