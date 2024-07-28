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РФ атакувала Україну ракетою та "шахедами": скільки цілей збила ППО

Україна, Неділя 28 липня 2024 08:18
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РФ атакувала Україну ракетою та "шахедами": скільки цілей збила ППО Фото: ППО не збила один "шахед" під час атаки РФ по Україні 28 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Україну ракетою Х-59 та 8 дронами-камікадзе. ППО не збила лише один безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У ніч на 28 липня 2024 ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 8 ударними БПЛА "Shahed" із мису Чауда (Крим)", - розповів він.

Як зазначив генерал, силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗС України збито КАР Х-59 та сім БПЛА "Shahed-131/136".

"Майже всі повітряні цілі знищено в Одеській області", - додав Олещук.

Обстріл РФ по Україні

28 липня, близько 1:00, в частині регіонів оголошували тривогу через загрозу атак російських дронів-камікадзе.

Вже зранку в Одеській області працювала ППО через фіксацію в регіоні ворожого розвідувального безпілотника.

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