РФ атакувала Україну ракетою та "шахедами": скільки цілей збила ППО
Російські війська атакували Україну ракетою Х-59 та 8 дронами-камікадзе. ППО не збила лише один безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
"У ніч на 28 липня 2024 ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 8 ударними БПЛА "Shahed" із мису Чауда (Крим)", - розповів він.
Як зазначив генерал, силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗС України збито КАР Х-59 та сім БПЛА "Shahed-131/136".
"Майже всі повітряні цілі знищено в Одеській області", - додав Олещук.
Обстріл РФ по Україні
28 липня, близько 1:00, в частині регіонів оголошували тривогу через загрозу атак російських дронів-камікадзе.
Вже зранку в Одеській області працювала ППО через фіксацію в регіоні ворожого розвідувального безпілотника.
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