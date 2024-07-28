РФ атакувала Україну ракетою та "шахедами": скільки цілей збила ППО

Фото: ППО не збила один "шахед" під час атаки РФ по Україні 28 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Російські війська атакували Україну ракетою Х-59 та 8 дронами-камікадзе. ППО не збила лише один безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У ніч на 28 липня 2024 ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 8 ударними БПЛА "Shahed" із мису Чауда (Крим)", - розповів він. Як зазначив генерал, силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗС України збито КАР Х-59 та сім БПЛА "Shahed-131/136". "Майже всі повітряні цілі знищено в Одеській області", - додав Олещук.