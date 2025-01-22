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У Дніпропетровській області за схему на водогоні затримали бізнесмена, якого шукає ФБР

Дніпропетровська область, Середа 22 січня 2025 17:17
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У Дніпропетровській області за схему на водогоні затримали бізнесмена, якого шукає ФБР Фото: реконструкція водогону перетворилася на оборудку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

У Дніпропетровській області викрито масштабну корупційну схему. Учасники заволоділи майже 130 млн гривень, виділеними на реконструкцію водогону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом особам, які в умовах воєнного стану утворили організовану злочинну групу та заволоділи майже 130 мільйонами гривень, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області.

У 2022-2023 роках підозрювані домоглися перемоги у тендері та укладення підконтрольним товариством договору з комунальним підприємством щодо реконструкції водогону у Кам’янському районі.

Бенефіціарним власником товариства був відомий місцевий підприємець, що мав вплив на керівника КП і до того ж перебуває у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Леоніда Дубинського, одного з братів, яких розшукує ФБР.

В НАБУ пояснили, що левовою часткою укладеного договору була закупівля трубної продукції, яку "переможець" тендеру через свою ж фірму-прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю та перепродав комунальному підприємству за завищеною понад втричі ціною.

Унаслідок таких дій комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 млн гривень, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Справи викриті НАБУ

Нагадаємо, що нещодавно детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) оголосили підозру колишньому топчиновнику МВС України. Його викрили на заволодінні коштами та неправомірній вигоді.

У січні 2022 року НАБУ викрило на хабарі заступника начальника одного з відділів Офісу генерального прокурора та його посередника.

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НАБУ Дніпропетровська область
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