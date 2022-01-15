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Обещал за 150 тысяч долларов закрыть дело. Суд арестовал чиновника Офиса генпрокурора

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Киев, Суббота 15 января 2022 00:10
Обещал за 150 тысяч долларов закрыть дело. Суд арестовал чиновника Офиса генпрокурора Фото: суд арестовал чиновника Офиса генпрокурора (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Васильев

Высший антикоррупционный суд избрал в отношении чиновника Офиса генпрокурора меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения будет действовать до 13 марта этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Суд определил право залога в размере 2 000 471 гривну Подозреваемый был заключен под стражу в зале суда. Решение может быть обжаловано в течение 5 дней.

Ранее следственные органы сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов Офиса генпрокурора и посреднику в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Как сообщил РБК-Украина источник в правоохранительных органах, имя чиновника Захар Антипов.

Офис генпрокурора сообщает, что заместитель начальника отдела предложил предпринимателю за вознаграждение помочь с закрытием уголовного производства, процессуальное руководство в котором осуществляли прокуроры Офиса генпрокурора, а следствие - ГФС. А также вернуть изъятое во время обысков имущество: компьютерную технику и автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover.

Работник прокуратуры предложил бизнесмену предоставить ему 100 тысяч долларов якобы для дальнейшей передачи руководству Офиса генпрокурора. В дальнейшем он увеличил сумму до 150 тысяч долларов. К противоправным действиям он привлек посредника, который также получил подозрение.

В настоящее время проводятся обыски по местам жительства, работы и других помещениях, которыми пользуются подозреваемые. Следственные действия по установлению всех вероятных участников преступления продолжаются.

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