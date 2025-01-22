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В Днепропетровской области за схему на водопроводе задержали бизнесмена, которого ищет ФБР

Днепропетровская область, Среда 22 января 2025 17:17
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В Днепропетровской области за схему на водопроводе задержали бизнесмена, которого ищет ФБР Фото: реконструкция водопровода превратилась в сделку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

В Днепропетровской области разоблачена масштабная коррупционная схема. Участники завладели почти 130 млн гривен, выделенными на реконструкцию водопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам, которые в условиях военного положения образовали организованную преступную группу и завладели почти 130 миллионами гривен, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.

В 2022-2023 годах подозреваемые добились победы в тендере и заключения подконтрольным обществом договора с коммунальным предприятием по реконструкции водопровода в Каменском районе.

Бенефициарным владельцем общества был известный местный предприниматель, имевший влияние на руководителя КП и к тому же находящийся в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о Леониде Дубинском, одном из братьев, которых разыскивает ФБР.

В НАБУ объяснили, что львиной долей заключенного договора была закупка трубной продукции, которую "победитель" тендера через свою же фирму-прокладку приобрел у производителя по рыночной стоимости и перепродал коммунальному предприятию по завышенной более чем втрое цене.

В результате таких действий коммунальное предприятие понесло убытки на сумму более 129 млн гривен, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

Дела разоблачены НАБУ

Напомним, что недавно детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) объявили подозрение бывшему топ-чиновнику МВД Украины. Его уличили в завладении средствами и неправомерной выгоде.

В январе 2022 года НАБУ разоблачило на взятке заместителя начальника одного из отделов Офиса генерального прокурора и его посредника.

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НАБУ Днепропетровская область
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