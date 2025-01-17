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Схема з авто на мільйони. Екссекретарю МВС Тахтаю оголосили підозру

Київ, П'ятниця 17 січня 2025 19:30
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Схема з авто на мільйони. Екссекретарю МВС Тахтаю оголосили підозру Фото: колишній державний секретар МВС Олексій Тахтай (mvs.gov.ua)
Автор: Данило Крамаренко, Юлія Акимова

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) оголосили підозру колишньому топчиновнику МВС України. Його викрили на заволодінні коштами та неправомірній вигоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як повідомили джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, підозру отримав колишній державний секретар МВС Олексій Тахтай.

З повідомлення САП випливає, що у 2020 році він забезпечив заздалегідь визначеній компанії перемогу в конкурсі на закупівлю відеоспостереження в будівлях міністерства. Незважаючи на завищену вартість, кошти було перераховано, що в підсумку призвело до збитків у сумі понад 16 млн гривень.

Для перемоги бізнесмен протягом 2018-2019 років через громадську організацію передав Тахтаю в безоплатне користування чотири авто преміум-класу загальною вартістю понад 6 млн гривень.

Після звільнення з органів МВС ці автомобілі перейшли у його власність через формальний договір пожертви.

Дії кваліфіковано за статтями "розтрата майна в особливо великому розмірі" та "одержання неправомірної вигоди". Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишнього директора одного з департаментів Міністерства оборони України підозрюють у постачанні бракованих кулеметів. За даними РБК-Україна, йдеться про колишнього чиновника Міноборони Олександра Лієва.

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