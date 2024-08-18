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У Дніпропетровській області росіяни двічі обстріляли підстанцію: постраждав рятувальник

Дніпропетровська область, Неділя 18 серпня 2024 11:42
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У Дніпропетровській області росіяни двічі обстріляли підстанцію: постраждав рятувальник Фото: у Дніпропетровській області атакували росіяни підстанцію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти завдали удару по підстанції у Дніпропетровській області. Внаслідок повторного обстрілу постраждав рятувальник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що окупанти атакували дроном підстанцію у Дніпропетровській області, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Ліквідувати наслідки приїхали бійці ДСНС, у цей момент росіяни повторно обстріляли підстанцію. Внаслідок чого поранення отримав рятувальник, його доставили до лікарні. Пожежу ліквідували.

Також через обстріл однієї з підстанцій у Донецькій області було пошкоджено обладнання. Також через бойові дії знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту людей у шахті не було.

У Міненерго також повідомили, що протягом доби на двох шахтах у Донецькій області зупинялась робота вентиляційних систем. На момент інциденту в шахтах перебувало 45 працівників. Усіх вивели на поверхню.

Обстріл України 18 серпня

Цієї ночі росіяни атакували Україну ракетами та "Шахедами". Окупанти випустили балістичні ракети ("Іскандер-М" та KN-23), керовані та крилаті ракети.

Сили протиповітряної оборони знищили п'ять з восьми ракет та всі вісім дронів. Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей.

Росія намагалася двома хвилями атакувати Київ. У столиці влучань не було. Проте у Київській області впали уламки, виникла пожежа. Були пошкоджені 16 будинків, два зруйновані.

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