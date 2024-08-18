У Дніпропетровській області росіяни двічі обстріляли підстанцію: постраждав рятувальник

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що окупанти атакували дроном підстанцію у Дніпропетровській області, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Ліквідувати наслідки приїхали бійці ДСНС, у цей момент росіяни повторно обстріляли підстанцію. Внаслідок чого поранення отримав рятувальник, його доставили до лікарні. Пожежу ліквідували.

Також через обстріл однієї з підстанцій у Донецькій області було пошкоджено обладнання. Також через бойові дії знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту людей у шахті не було.

У Міненерго також повідомили, що протягом доби на двох шахтах у Донецькій області зупинялась робота вентиляційних систем. На момент інциденту в шахтах перебувало 45 працівників. Усіх вивели на поверхню.