У Дніпропетровській області росіяни двічі обстріляли підстанцію: постраждав рятувальник
Російські окупанти завдали удару по підстанції у Дніпропетровській області. Внаслідок повторного обстрілу постраждав рятувальник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
Зазначається, що окупанти атакували дроном підстанцію у Дніпропетровській області, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Ліквідувати наслідки приїхали бійці ДСНС, у цей момент росіяни повторно обстріляли підстанцію. Внаслідок чого поранення отримав рятувальник, його доставили до лікарні. Пожежу ліквідували.
Також через обстріл однієї з підстанцій у Донецькій області було пошкоджено обладнання. Також через бойові дії знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту людей у шахті не було.
У Міненерго також повідомили, що протягом доби на двох шахтах у Донецькій області зупинялась робота вентиляційних систем. На момент інциденту в шахтах перебувало 45 працівників. Усіх вивели на поверхню.
Обстріл України 18 серпня
Цієї ночі росіяни атакували Україну ракетами та "Шахедами". Окупанти випустили балістичні ракети ("Іскандер-М" та KN-23), керовані та крилаті ракети.
Сили протиповітряної оборони знищили п'ять з восьми ракет та всі вісім дронів. Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей.
Росія намагалася двома хвилями атакувати Київ. У столиці влучань не було. Проте у Київській області впали уламки, виникла пожежа. Були пошкоджені 16 будинків, два зруйновані.
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