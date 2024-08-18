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В Днепропетровской области россияне дважды обстреляли подстанцию: пострадал спасатель

Днепропетровская область, Воскресенье 18 августа 2024 11:42
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В Днепропетровской области россияне дважды обстреляли подстанцию: пострадал спасатель Фото: в Днепропетровской области атаковали россияне подстанцию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты нанесли удар по подстанции в Днепропетровской области. В результате повторного обстрела пострадал спасатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Отмечается, что оккупанты атаковали дроном подстанцию в Днепропетровской области, в результате чего вспыхнул пожар.

Ликвидировать последствия прибыли бойцы ГСЧС, в этот момент россияне повторно обстреляли подстанцию. В результате ранения получил спасатель, его доставили в больницу. Пожар был ликвидирован.

Также из-за обстрела одной из подстанций в Донецкой области было повреждено оборудование. Также из-за боевых действий обесточивалась подстанция, бытовые потребители и шахта. На момент инцидента людей в шахте не было.

В Минэнерго также сообщили, что за сутки на двух шахтах в Донецкой области останавливалась работа вентиляционных систем. На момент инцидента в шахтах находились 45 работников. Всех вывели на поверхность.

Обстрел Украины 18 августа

Этой ночью россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Оккупанты выпустили баллистические ракеты ("Искандер-М" и KN-23), управляемые и крылатые ракеты.

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять из восьми ракет и все восемь дронов. Остальные ракеты, не попавшие в статистику сбитых, не достигли желаемых целей.

Россия пыталась двумя волнами атаковать Киев. В столице попаданий не было. Однако в Киевской области упали обломки, возник пожар. Были повреждены 16 домов, два разрушены.

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