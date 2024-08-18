В Днепропетровской области россияне дважды обстреляли подстанцию: пострадал спасатель

Российские оккупанты нанесли удар по подстанции в Днепропетровской области. В результате повторного обстрела пострадал спасатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Отмечается, что оккупанты атаковали дроном подстанцию в Днепропетровской области, в результате чего вспыхнул пожар.

Ликвидировать последствия прибыли бойцы ГСЧС, в этот момент россияне повторно обстреляли подстанцию. В результате ранения получил спасатель, его доставили в больницу. Пожар был ликвидирован.

Также из-за обстрела одной из подстанций в Донецкой области было повреждено оборудование. Также из-за боевых действий обесточивалась подстанция, бытовые потребители и шахта. На момент инцидента людей в шахте не было.

В Минэнерго также сообщили, что за сутки на двух шахтах в Донецкой области останавливалась работа вентиляционных систем. На момент инцидента в шахтах находились 45 работников. Всех вывели на поверхность.