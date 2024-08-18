Пошкоджено будинки та електромережу: що відомо про наслідки нічної атаки на Київську область
В результаті падіння уламків від збитих ворожих цілей у Київській області зафіксовано руйнування приватних будинків та чотирьох авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА та ДСНС України.
За словами начальника Київської ОВА, зранку ворог атакував область ракетами.
"В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякуємо нашим силам ППО за надійний захист. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні. Постраждалих немає", - повідомив він.
Також внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків. Окрім цього є інформація про руйнацію 2 та пошкодження 16 будинків. Вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи. Робота з фіксації наслідків продовжується
Уламками були пошкоджені 4 автомобілі, паркани та лінії електропередач. В одному з садових товариств ліквідована пожежа трав'яного настилу.
Що відомо про нічну атаку
Сьогодні вночі у низці областей оголошували тривогу через пуски дронів-камікадзе "Шахедів". Окрім цього росіяни двічі атакували Київ.
Як повідомляли у Київській міській військовій адміністрації, окупанти направили на столицю північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Ці ракети вдалось знищити на підльоті до Києва. Водночас Київ було також атаковано кількома дронами.
А вже під час другої хвилі росіяни випустили у бік Києва ймовірно крилаті ракети "Іскандер-К". Їх теж було знищено.
У Києві внаслідок атаки ворога влучань не було, постраждалих немає.
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