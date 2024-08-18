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Пошкоджено будинки та електромережу: що відомо про наслідки нічної атаки на Київську область

Неділя 18 серпня 2024 10:13
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Пошкоджено будинки та електромережу: що відомо про наслідки нічної атаки на Київську область Фото: наслідки ракетної атаки по Київській області 18 серпня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

В результаті падіння уламків від збитих ворожих цілей у Київській області зафіксовано руйнування приватних будинків та чотирьох авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА та ДСНС України.

За словами начальника Київської ОВА, зранку ворог атакував область ракетами.

"В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякуємо нашим силам ППО за надійний захист. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні. Постраждалих немає", - повідомив він.

Також внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків. Окрім цього є інформація про руйнацію 2 та пошкодження 16 будинків. Вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи. Робота з фіксації наслідків продовжується

Уламками були пошкоджені 4 автомобілі, паркани та лінії електропередач. В одному з садових товариств ліквідована пожежа трав'яного настилу.

Фото: наслідки ракетної атаки по Київській області 18 серпня (t.me/dsns_telegram)

Що відомо про нічну атаку

Сьогодні вночі у низці областей оголошували тривогу через пуски дронів-камікадзе "Шахедів". Окрім цього росіяни двічі атакували Київ.

Як повідомляли у Київській міській військовій адміністрації, окупанти направили на столицю північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Ці ракети вдалось знищити на підльоті до Києва. Водночас Київ було також атаковано кількома дронами.

А вже під час другої хвилі росіяни випустили у бік Києва ймовірно крилаті ракети "Іскандер-К". Їх теж було знищено.

У Києві внаслідок атаки ворога влучань не було, постраждалих немає.

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