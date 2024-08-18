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Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами": скільки збили

Київ, Неділя 18 серпня 2024 09:44
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Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами": скільки збили Фото: сили ППО вночі збили 8 дронів та 5 ракет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 18 серпня атакувала Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе. Більшість ворожих цілей були збиті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Цієї ночі ворог атакував Україну балістичними ракетами з Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними дронами з Курської області.

Всього було виявлено 16 ворожих цілей, а саме:

  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М";
  • 2 балістичні ракети KN-23;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
  • 8 ударних "Шахедів".

Українські захисники знищили дві північнокорейські KN-23, три крилаті ракети та всі дрони. ППО працювала у межах Київської, Сумської та Полтавської областей.

Як зазначив Олещук, решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей.

Що відомо про нічну атаку

Про пуски дронів-камікадзе росіянами стало відомо після опівночі. Через це у низці областей оголошували повітряну тривогу. Рух "Шахедів" фіксували у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській та Кіровоградській областях.

Крім того, окупанти у дві хвилі атакували Київ. За даними Київської міської військової адміністрації, окупанти направили на столицю північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Вони були знищені на підльоті до Києва та не досягли цілей. У цей момент також в бік Києва заходило кілька ударних дронів.

Під час другої хвилі російські війська випустили у бік столиці України, за попередньою інформацією, крилаті ракети "Іскандер-К", які теж були знищені.

У Києві внаслідок атаки ворога влучань не було, постраждалих немає.

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