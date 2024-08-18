Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами": скільки збили

Росія в ніч на 18 серпня атакувала Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе. Більшість ворожих цілей були збиті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Цієї ночі ворог атакував Україну балістичними ракетами з Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними дронами з Курської області.

Всього було виявлено 16 ворожих цілей, а саме:

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

2 балістичні ракети KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

3 крилаті ракети (тип уточнюється);

8 ударних "Шахедів".

Українські захисники знищили дві північнокорейські KN-23, три крилаті ракети та всі дрони. ППО працювала у межах Київської, Сумської та Полтавської областей.

Як зазначив Олещук, решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей.