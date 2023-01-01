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В Дніпропетровській області пролунали вибухи

Фото: в Дніпропетровській області пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 січня, в Дніпропетровській області пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Сьогодні, 1 січня, близько 20:40 з'явилась інформація про вибухи в Дніпропетровській області. Попередньо, це працює ППО.

"Загроза мопедів", - написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в своєму Telegram-каналі.

Наразі на території Дніпропетровської області оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, сьогодні ввечері над Україною помічені дрони-камікадзе, у низці областей вже оголошено повітряну тривогу.

В ніч на 1 січня росіяни здійснили атаку іранськими дронами на Україну. Українські військові відбили атаку, збивши за ніч 45 повітряних цілей. На цю атаку вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Раніше ми писали, що речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат дав пояснення, чому росіяни запускають ворожі дрони вночі.

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дрониВибухВійна Росії проти України