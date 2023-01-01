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В Днепропетровской области раздались взрывы

Фото: в Днепропетровской области раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 января, в Днепропетровской области раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сегодня, 1 января, около 20.40 появилась информация о взрывах в Днепропетровской области. Предварительно, это работает ПВО.

"Угроза мопедов", - написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

На территории Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, сегодня вечером над Украиной замечены дроны-камикадзе, в ряде областей уже объявлена воздушная тревога.

В ночь на 1 января россияне совершили атаку иранскими дронами на Украину. Украинские военные отбили атаку, сбив за ночь 45 воздушных целей. На эту атаку уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат дал объяснение, почему россияне запускают вражеские дроны ночью.

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