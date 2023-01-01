Сегодня, 1 января, в Днепропетровской области раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сегодня, 1 января, около 20.40 появилась информация о взрывах в Днепропетровской области. Предварительно, это работает ПВО.

Напомним, сегодня вечером над Украиной замечены дроны-камикадзе, в ряде областей уже объявлена воздушная тревога.

В ночь на 1 января россияне совершили атаку иранскими дронами на Украину. Украинские военные отбили атаку, сбив за ночь 45 воздушных целей. На эту атаку уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат дал объяснение, почему россияне запускают вражеские дроны ночью.

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