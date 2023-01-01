Сьогодні, 1 січня, в Дніпропетровській області пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Сьогодні, 1 січня, близько 20:40 з'явилась інформація про вибухи в Дніпропетровській області. Попередньо, це працює ППО.

Нагадаємо, сьогодні ввечері над Україною помічені дрони-камікадзе, у низці областей вже оголошено повітряну тривогу.

В ніч на 1 січня росіяни здійснили атаку іранськими дронами на Україну. Українські військові відбили атаку, збивши за ніч 45 повітряних цілей. На цю атаку вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Раніше ми писали, що речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат дав пояснення, чому росіяни запускають ворожі дрони вночі.