ua ru
Вс, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепропетровской области раздались взрывы

Новина українською →
Днепропетровская область, Воскресенье 01 января 2023 21:52
В Днепропетровской области раздались взрывы Фото: в Днепропетровской области раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 января, в Днепропетровской области раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сегодня, 1 января, около 20.40 появилась информация о взрывах в Днепропетровской области. Предварительно, это работает ПВО.

"Угроза мопедов", - написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

На территории Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, сегодня вечером над Украиной замечены дроны-камикадзе, в ряде областей уже объявлена воздушная тревога.

В ночь на 1 января россияне совершили атаку иранскими дронами на Украину. Украинские военные отбили атаку, сбив за ночь 45 воздушных целей. На эту атаку уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат дал объяснение, почему россияне запускают вражеские дроны ночью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони Взрыв Война России против Украины
NEWS
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок