У Житомирі та області сьогодні можуть лунати вибухи

Жителі Житомира та області сьогодні, 30 березня, можуть чути звуки вибухів. У регіоні тривають планові роботи спеціальних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram.

"Шановні жителі Житомирського району! Сьогодні протягом дня ви можете чути вибухи. Не слід хвилюватися - тривають планові роботи наших спеціальних служб", - попередив він.

Нагадаємо, вчора через негоду у Житомирській області низка населених пунктів залишилася без світла.

Крім того, у регіоні продовжуються мережеві обмеження через значні пошкодження внаслідок неодноразових атак ворога.

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