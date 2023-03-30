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В Днепропетровской области возможны звуки взрывов, будут проводить промышленные работы

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Четверг 30 марта 2023 11:38
В Днепропетровской области возможны звуки взрывов, будут проводить промышленные работы Фото: в Днепропетровской области возможны звуки взрывов, будут проводить промышленные работы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за проведения промышленных работ в Павлограде - в некоторых районах города возможны громкие звуки взрывов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского совета Павлограда.

"Уважаемые павлоградцы! Просим сохранять спокойствие. В некоторых районах города слышны громкие звуки. С 11:00 проводятся промышленные работы", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Житомирской области также сегодня возможны звуки взрывов. В регионе продолжаются плановые работы специальных служб.

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Днепропетровская область
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