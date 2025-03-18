У Дніпропетровській області через атаку БпЛА спалахнули пожежі на підприємствах

Він зазначив, що вчора до пізнього вечора в регіоні працювали сили ППО. Військові ліквідували в області три ворожі безпілотники.

"Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх вже загасили. Ніхто не постраждав", - повідомив Лисак.

Крім того, ворог тероризував Нікопольський район.

На Марганецьку громаду з дронів було скинуто боєприпаси, а Покровську громаду росіяни обстрілювали з артилерії. На щастя, минулося без загиблих і поранених.