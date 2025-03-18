У Дніпропетровській області через атаку БпЛА спалахнули пожежі на підприємствах

Минулої ночі російські ударні безпілотники атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атаки спалахнули пожежі на двох підприємствах, їх оперативно загасили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Він зазначив, що вчора до пізнього вечора в регіоні працювали сили ППО. Військові ліквідували в області три ворожі безпілотники.
"Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх вже загасили. Ніхто не постраждав", - повідомив Лисак.
Крім того, ворог тероризував Нікопольський район.
На Марганецьку громаду з дронів було скинуто боєприпаси, а Покровську громаду росіяни обстрілювали з артилерії. На щастя, минулося без загиблих і поранених.
В ніч на вівторок, 18 березня, російський агресор знову тероризував Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях півночі, сходу, півдня та центру оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.
На тлі атаки БпЛА, у Черкаській області та в районі Черкас лунали вибухи.
Додамо, що за минулу добу, армія РФ втратила у боях з українськими захисниками понад 1500 солдатів і велику кількість техніки.
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