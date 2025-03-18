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В Днепропетровской области из-за атаки БпЛА вспыхнули пожары на предприятиях

Иллюстративное фото: российские дроны вызвали пожары (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Савицкий

Минувшей ночью российские ударные беспилотники атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки вспыхнули пожары на двух предприятиях, их оперативно потушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Он отметил, что вчера до позднего вечера в регионе работали силы ПВО. Военные ликвидировали в области три вражеских беспилотника.

"Из-за атаки БпЛА в Днепровском районе произошли пожары на двух предприятиях. Спасатели их уже потушили. Никто не пострадал", - сообщил Лысак.

Кроме того, враг терроризировал Никопольский район.

На Марганецкую громаду с дронов были сброшены боеприпасы, а Покровскую громаду россияне обстреливали из артиллерии. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Дроновая атака РФ

В ночь на вторник, 18 марта, российский агрессор снова терроризировал Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях севера, востока, юга и центра объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.

На фоне атаки БпЛА, в Черкасской области и в районе Черкасс раздавались взрывы.

Добавим, что за минувшие сутки, армия РФ потеряла в боях с украинскими защитниками более 1500 солдат и большое количество техники.

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Атака дронов