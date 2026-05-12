На Днепропетровщине снова объявили обязательную эвакуацию: кого касается

В Днепропетровской области на отдельных территориях Никопольского района объявлена обязательная эвакуация семей с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Александра Ганжу.

Кого эвакуируют

Обязательный выезд касается:

Новокиевки и Ильинки Марганецкой громады;

Вышетарасовки Мировской сельской громады;

отдельной улицы Марганца;

почти 100 улиц в Никополе.

С этих территорий должны выехать семьи с детьми. В целом речь идет о 28 семьях, в которых проживают 34 ребенка. Всего под эвакуацию подпадают 1145 человек.

Как будет проходить эвакуация

По данным ОВА, время и маршруты выезда согласовывают индивидуально с каждой семьей. Люди должны покинуть опасные районы в течение одного месяца.

Эвакуированным предлагают несколько вариантов размещения:

более безопасные населенные пункты Никопольщины;

другие районы Днепропетровской области;

другие регионы Украины.

Организацию процесса и сопровождение обеспечивают местные органы власти.

Также в Никополе городские власти рассматривают возможность компенсации аренды жилья для семей с детьми, которые подлежат эвакуации, но решат остаться в городе и переехать в более безопасные районы.

Соответствующее решение должны вынести на внеочередную сессию горсовета.