На Дніпропетровщині зі стріляниною викрали чоловіка, підозрюють бійців "Вовків Да Вінчі"

У Дніпропетровській області поліція затримала трьох військових, які 1 травня влаштували стрілянину та викрали людину. Затриманими виявилися бійці батальону "Вовки Да Вінчі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Дніпропетровської області та Instagram "Вовків Да Вінчі".

Що писали у соцмережах

Сьогодні в мережі поширилася інформація про те, що на Дніпропетровщині четверо чоловіків увірвалися до магазину, витягли молодого чоловіка, побили його в заштовхали в багажник пікапа. Пізніше його викинули на околиці міста.

У мережі стверджували, що причетними до інциденту можуть бути військові підрозділу ЗСУ "Вовки Да Вінчі", а причиною конфлікту стало нібито те, що чоловік відмовився їм продавати алкоголь.

Яка версія у поліції

Наразі інформацію вже офіційно підтвердили правоохоронці. За їх даними, інцидент стався 1 травня біля магазину у місті Шахтарське Синельниківського району. Інформація надійшла приблизно о 23:40.

"У ході досудового розслідування встановлено, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину на автомобілі. На той момент у приміщенні перебували охоронниця та її знайомий. Зловмисники вчинили конфлікт з 20-річним чоловіком, який переріс у бійку. В ході якої фігуранти побили потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Далі нападники посадили знепритомленого чоловіка до автомобіля та здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік будівлі магазину. Внаслідок обстрілу було пошкоджено фасад та сталося загоряння. Після цього зловмисники поїхали з місця події.

"Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місцезнаходження потерпілого - його виявили у непритомному стані. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу", - розповіли у поліції.

Щодо фігурантів, то після скоєних злочинів вони намагалися уникнути кримінальної відповідальності та переховувалися у сусідньому населеному пункті. Проте правоохоронці встановили їх місцеперебування і затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру і триває слідство.

Що кажуть "Вовки Да Вінчі"

У батальйоні підтвердили, що до інциденту причетні їх бійці.

"Передусім хочемо сказати: нам дуже прикро, що це сталося. Подібна поведінка є неприйнятною та несумісною з цінностями нашого батальйону й образом українського військового", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що наразі вже проводять внутрішнє розслідування, а участники інциденту понесуть покарання.

У "Вовках Да Вінчі" також підкреслили, що їх бійці виконують важкі бойові завдання у складні одного з найефективніших підрозділів країни. Проте це не є виправданням тому, що сталося, тож відповідальність за скоєне понесе весь батальйон.

"Бійці батальйону, включно з офіцерським складом, відпрацюють на потреби громади. Ми також хочемо запросити мешканців Шахтарського долучитися й написати, яку саме допомогу батальйон міг би надати місту: прибирання, ремонтні чи соціальні роботи або інші корисні ініціативи", - наголосили у підрозділі.