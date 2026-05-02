ua en ru
Сб, 02 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

На Дніпропетровщині зі стріляниною викрали чоловіка, підозрюють бійців "Вовків Да Вінчі"

23:03 02.05.2026 Сб
3 хв
Чи підтвердили у батальйоні причетність?
aimg Едуард Ткач
На Дніпропетровщині зі стріляниною викрали чоловіка, підозрюють бійців "Вовків Да Вінчі" Фото: наразі слідство триває (facebook.com/PoliceDniproRegion)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У Дніпропетровській області поліція затримала трьох військових, які 1 травня влаштували стрілянину та викрали людину. Затриманими виявилися бійці батальону "Вовки Да Вінчі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Дніпропетровської області та Instagram "Вовків Да Вінчі".

Читайте також: Готували вбивство Героя України: СБУ затримала двох агентів РФ

Що писали у соцмережах

Сьогодні в мережі поширилася інформація про те, що на Дніпропетровщині четверо чоловіків увірвалися до магазину, витягли молодого чоловіка, побили його в заштовхали в багажник пікапа. Пізніше його викинули на околиці міста.

У мережі стверджували, що причетними до інциденту можуть бути військові підрозділу ЗСУ "Вовки Да Вінчі", а причиною конфлікту стало нібито те, що чоловік відмовився їм продавати алкоголь.

Яка версія у поліції

Наразі інформацію вже офіційно підтвердили правоохоронці. За їх даними, інцидент стався 1 травня біля магазину у місті Шахтарське Синельниківського району. Інформація надійшла приблизно о 23:40.

"У ході досудового розслідування встановлено, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину на автомобілі. На той момент у приміщенні перебували охоронниця та її знайомий. Зловмисники вчинили конфлікт з 20-річним чоловіком, який переріс у бійку. В ході якої фігуранти побили потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Далі нападники посадили знепритомленого чоловіка до автомобіля та здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік будівлі магазину. Внаслідок обстрілу було пошкоджено фасад та сталося загоряння. Після цього зловмисники поїхали з місця події.

"Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місцезнаходження потерпілого - його виявили у непритомному стані. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу", - розповіли у поліції.

Щодо фігурантів, то після скоєних злочинів вони намагалися уникнути кримінальної відповідальності та переховувалися у сусідньому населеному пункті. Проте правоохоронці встановили їх місцеперебування і затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру і триває слідство.

Що кажуть "Вовки Да Вінчі"

У батальйоні підтвердили, що до інциденту причетні їх бійці.

"Передусім хочемо сказати: нам дуже прикро, що це сталося. Подібна поведінка є неприйнятною та несумісною з цінностями нашого батальйону й образом українського військового", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що наразі вже проводять внутрішнє розслідування, а участники інциденту понесуть покарання.

У "Вовках Да Вінчі" також підкреслили, що їх бійці виконують важкі бойові завдання у складні одного з найефективніших підрозділів країни. Проте це не є виправданням тому, що сталося, тож відповідальність за скоєне понесе весь батальйон.

"Бійці батальйону, включно з офіцерським складом, відпрацюють на потреби громади. Ми також хочемо запросити мешканців Шахтарського долучитися й написати, яку саме допомогу батальйон міг би надати місту: прибирання, ремонтні чи соціальні роботи або інші корисні ініціативи", - наголосили у підрозділі.

Інші інциденти

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що в Києві військовий у запасі ходив п’яним по супермаркету та лякав відвідувачів зброєю. У підсумку поліцейські затримали порушника.

Також ми писали, що нещодавно в соцмережах розгорівся скандал навколо бійців 14-ї ОМБр, рідні яких заявляли про критичні умови на позиціях. Зокрема, інформація про нестачу їжі та води у військових викликала резонанс і реакцію Генштабу. Результатом стало звільнення топ-командирів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дніпропетровська область Національна поліція Війна в Україні
Новини
Зеленський анонсував нові кадрові зміни
Зеленський анонсував нові кадрові зміни
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги