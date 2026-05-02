На Дніпропетровщині зі стріляниною викрали чоловіка, підозрюють бійців "Вовків Да Вінчі"
У Дніпропетровській області поліція затримала трьох військових, які 1 травня влаштували стрілянину та викрали людину. Затриманими виявилися бійці батальону "Вовки Да Вінчі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Дніпропетровської області та Instagram "Вовків Да Вінчі".
Що писали у соцмережах
Сьогодні в мережі поширилася інформація про те, що на Дніпропетровщині четверо чоловіків увірвалися до магазину, витягли молодого чоловіка, побили його в заштовхали в багажник пікапа. Пізніше його викинули на околиці міста.
У мережі стверджували, що причетними до інциденту можуть бути військові підрозділу ЗСУ "Вовки Да Вінчі", а причиною конфлікту стало нібито те, що чоловік відмовився їм продавати алкоголь.
Яка версія у поліції
Наразі інформацію вже офіційно підтвердили правоохоронці. За їх даними, інцидент стався 1 травня біля магазину у місті Шахтарське Синельниківського району. Інформація надійшла приблизно о 23:40.
"У ході досудового розслідування встановлено, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину на автомобілі. На той момент у приміщенні перебували охоронниця та її знайомий. Зловмисники вчинили конфлікт з 20-річним чоловіком, який переріс у бійку. В ході якої фігуранти побили потерпілого", - йдеться у повідомленні.
Далі нападники посадили знепритомленого чоловіка до автомобіля та здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік будівлі магазину. Внаслідок обстрілу було пошкоджено фасад та сталося загоряння. Після цього зловмисники поїхали з місця події.
"Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місцезнаходження потерпілого - його виявили у непритомному стані. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу", - розповіли у поліції.
Щодо фігурантів, то після скоєних злочинів вони намагалися уникнути кримінальної відповідальності та переховувалися у сусідньому населеному пункті. Проте правоохоронці встановили їх місцеперебування і затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру і триває слідство.
Що кажуть "Вовки Да Вінчі"
У батальйоні підтвердили, що до інциденту причетні їх бійці.
"Передусім хочемо сказати: нам дуже прикро, що це сталося. Подібна поведінка є неприйнятною та несумісною з цінностями нашого батальйону й образом українського військового", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що наразі вже проводять внутрішнє розслідування, а участники інциденту понесуть покарання.
У "Вовках Да Вінчі" також підкреслили, що їх бійці виконують важкі бойові завдання у складні одного з найефективніших підрозділів країни. Проте це не є виправданням тому, що сталося, тож відповідальність за скоєне понесе весь батальйон.
"Бійці батальйону, включно з офіцерським складом, відпрацюють на потреби громади. Ми також хочемо запросити мешканців Шахтарського долучитися й написати, яку саме допомогу батальйон міг би надати місту: прибирання, ремонтні чи соціальні роботи або інші корисні ініціативи", - наголосили у підрозділі.
Інші інциденти
Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що в Києві військовий у запасі ходив п’яним по супермаркету та лякав відвідувачів зброєю. У підсумку поліцейські затримали порушника.
Також ми писали, що нещодавно в соцмережах розгорівся скандал навколо бійців 14-ї ОМБр, рідні яких заявляли про критичні умови на позиціях. Зокрема, інформація про нестачу їжі та води у військових викликала резонанс і реакцію Генштабу. Результатом стало звільнення топ-командирів.