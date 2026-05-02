На Днепропетровщине со стрельбой похитили мужчину, подозревают бойцов "Волков Да Винчи"

В Днепропетровской области полиция задержала трех военных, которые 1 мая устроили стрельбу и похитили человека. Задержанными оказались бойцы батальона "Волки Да Винчи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Днепропетровской области и Instagram "Волков Да Винчи".

Что писали в соцсетях

Сегодня в сети распространилась информация о том, что на Днепропетровщине четверо мужчин ворвались в магазин, вытащили молодого человека, избили его в затолкали в багажник пикапа. Позже его выбросили на окраине города.

В сети утверждали, что причастными к инциденту могут быть военные подразделения ВСУ "Волки Да Винчи", а причиной конфликта стало якобы то, что мужчина отказался им продавать алкоголь.

Какая версия у полиции

Сейчас информацию уже официально подтвердили правоохранители. По их данным, инцидент произошел 1 мая возле магазина в городе Шахтерское Синельниковского района. Информация поступила примерно в 23:40.

"В ходе досудебного расследования установлено, что трое мужчин в возрасте 38, 25 и 24 лет приехали в магазин на автомобиле. На тот момент в помещении находились охранница и ее знакомый. Злоумышленники совершили конфликт с 20-летним мужчиной, который перерос в драку. В ходе которой фигуранты избили потерпевшего", - говорится в сообщении.

Далее нападавшие посадили потерявшего сознание мужчину в автомобиль и произвели несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону здания магазина. В результате обстрела был поврежден фасад и произошло возгорание. После этого злоумышленники уехали с места происшествия.

"Во время проведения первоочередных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение потерпевшего - его обнаружили в бессознательном состоянии. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказали в полиции.

Относительно фигурантов, то после совершенных преступлений они пытались избежать уголовной ответственности и скрывались в соседнем населенном пункте. Однако правоохранители установили их местонахождение и задержали. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и ведется следствие.

Что говорят "Волки Да Винчи"

В батальоне подтвердили, что к инциденту причастны их бойцы.

"Прежде всего хотим сказать: нам очень жаль, что это произошло. Подобное поведение неприемлемо и несовместимо с ценностями нашего батальона и образом украинского военного", - говорится в сообщении.

Там добавили, что сейчас уже проводят внутреннее расследование, а участники инцидента понесут наказание.

В "Волках Да Винчи" также подчеркнули, что их бойцы выполняют тяжелые боевые задачи в сложные одного из самых эффективных подразделений страны. Однако это не является оправданием тому, что произошло, поэтому ответственность за содеянное понесет весь батальон.

"Бойцы батальона, включая офицерский состав, отработают на нужды общества. Мы также хотим пригласить жителей Шахтерского присоединиться и написать, какую именно помощь батальон мог бы оказать городу: уборка, ремонтные или социальные работы или другие полезные инициативы", - отметили в подразделении.