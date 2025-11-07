На Дніпропетровщині тимчасово скасували низку поїздів: альтернативні рейси

Через ускладнений рух поїздів на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів тимчасово не курсуватиме низка приміських рейсів. А деякі прямуватимуть за обмеженим маршрутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Тимчасово не курсуватимуть 8, 9 та 10 листопада:
Не курсуватимуть 8, 9, 10 та 11 листопада:
Не курсуватимуть 10 листопада:
8, 9 та 10 листопада кінцевою та початковою станцією буде Дніпро для рейсів Dnipro City, що прямують до Синельникове-1, а саме: №7202, №7204 №7206, №7208
Натомість УЗ пропонує альтернативні рейси в ці дні, зокрема:
З актуальним графіком можна ознайомитися на сайті.
Нагадаємо, напередодні російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі у східних регіонах України.
Через це "Укрзалізниця" була змушена змінити маршрути кількох поїздів, а затримки рейсів сягали кількох годин.
Як повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, під удар потрапила станція "Запоріжжя-Камʼянське" у Дніпропетровській області.
Сьогодні, 7 листопада, УЗ змінила рух поїздів у Дніпропетровській області через вплив бойових дій. Деякі потяги до Дніпра скасували.