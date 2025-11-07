На Дніпропетровщині тимчасово скасували низку поїздів: альтернативні рейси

Тимчасово не курсуватимуть 8, 9 та 10 листопада:

Dnipro City №7305, №7307 Дніпро - Кам'янське;

№6035 Дніпро - П'ятихатки-Стикова;

№6044 П'ятихатки-Стикова - Дніпро;

№6039 Дніпро - П'ятихатки.

Не курсуватимуть 8, 9, 10 та 11 листопада:

№6010 П'ятихатки - Дніпро.

Не курсуватимуть 10 листопада:

№7303 Дніпро - Кам'янське та №7304 Кам'янське - Дніпро.

8, 9 та 10 листопада кінцевою та початковою станцією буде Дніпро для рейсів Dnipro City, що прямують до Синельникове-1, а саме: №7202, №7204 №7206, №7208

Натомість УЗ пропонує альтернативні рейси в ці дні, зокрема:

ранковий та вечірній: №6008 та №6038 сполученнями П'ятихатки - Дніпро;

і зворотно: №6037 та №6043 Дніпро - П'ятихатки.

З актуальним графіком можна ознайомитися на сайті.