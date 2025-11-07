UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

На Дніпропетровщині тимчасово скасували низку поїздів: альтернативні рейси

Фото: на Дніпропетровщині тимчасово скасували низку приміських поїздів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через ускладнений рух поїздів на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів тимчасово не курсуватиме низка приміських рейсів. А деякі прямуватимуть за обмеженим маршрутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Тимчасово не курсуватимуть 8, 9 та 10 листопада:

  • Dnipro City №7305, №7307 Дніпро - Кам'янське;
  • №6035 Дніпро - П'ятихатки-Стикова;
  • №6044 П'ятихатки-Стикова - Дніпро;
  • №6039 Дніпро - П'ятихатки.

Не курсуватимуть 8, 9, 10 та 11 листопада:

  • №6010 П'ятихатки - Дніпро.

Не курсуватимуть 10 листопада:

  • №7303 Дніпро - Кам'янське та №7304 Кам'янське - Дніпро.

8, 9 та 10 листопада кінцевою та початковою станцією буде Дніпро для рейсів Dnipro City, що прямують до Синельникове-1, а саме: №7202, №7204 №7206, №7208

Натомість УЗ пропонує альтернативні рейси в ці дні, зокрема:

  • ранковий та вечірній: №6008 та №6038 сполученнями П'ятихатки - Дніпро;
  • і зворотно: №6037 та №6043 Дніпро - П'ятихатки.

З актуальним графіком можна ознайомитися на сайті.

Обстріли залізниці

Нагадаємо, напередодні російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі у східних регіонах України.

Через це "Укрзалізниця" була змушена змінити маршрути кількох поїздів, а затримки рейсів сягали кількох годин.

Як повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, під удар потрапила станція "Запоріжжя-Камʼянське" у Дніпропетровській області.

Сьогодні, 7 листопада, УЗ змінила рух поїздів у Дніпропетровській області через вплив бойових дій. Деякі потяги до Дніпра скасували.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяДніпропетровська областьПоїзди