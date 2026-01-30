UA

На Дніпропетровщині скасували низку поїздів через безпекову ситуацію

Фото: наразі скасовано щонайменше 4 рейси (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні у п'ятницю, 30 січня, у Дніпропетровській області тимчасово скасовано низку поїздів. Причина - безпекова ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниця: приміські поїзди".

У компанії розповіли, що цієї доби тимчасово не курсуватимуть наступні рейси:

  • №6104 Синельникове-1 - Чаплине;
  • №6107 Синельникове-1 - Дніпро-Головний;
  • №6272 Синельникове-1 - Павлоград-1;
  • №7401 Синельникове-1 - Дніпро-Головний.

Окрім того, 30 січня тимчасово змінюється маршрут приміського поїзда №6583 Славгород-Південний - Запоріжжя-2 (замість Синельникове-1 - Запоріжжя-2).

 

Скасування поїздів та удари РФ

Нагадаємо, що 7 листопада 2025 року у Дніпропетровській області теж тимчасово скасували низку рейсів. Причиною став ускладнений рух поїздів внаслідок російських обстрілів.

Окрім того, 26 вересня тимчасових змін зазнало залізничне сполучення в Одеській області. На тлі пошкоджень енергетики було скасовано кілька приміських маршрутів, і ще один поїзд змінив напрямок руху.

Також ми писали, що кілька днів тому окупанти вдарили дронами по поїзду у Харківській області. Внаслідок атаки виникла пожежа та були зафіксовані інші наслідки.

