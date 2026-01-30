На Дніпропетровщині скасували низку поїздів через безпекову ситуацію

Скасування поїздів та удари РФ

Нагадаємо, що 7 листопада 2025 року у Дніпропетровській області теж тимчасово скасували низку рейсів. Причиною став ускладнений рух поїздів внаслідок російських обстрілів.

Окрім того, 26 вересня тимчасових змін зазнало залізничне сполучення в Одеській області. На тлі пошкоджень енергетики було скасовано кілька приміських маршрутів, і ще один поїзд змінив напрямок руху.

Також ми писали, що кілька днів тому окупанти вдарили дронами по поїзду у Харківській області. Внаслідок атаки виникла пожежа та були зафіксовані інші наслідки.