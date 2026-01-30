RU

На Днепропетровщине отменили ряд поездов из-за ситуации с безопасностью

Фото: сейчас отменены по меньшей мере 4 рейса (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в пятницу, 30 января, в Днепропетровской области временно отменен ряд поездов. Причина - ситуация с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныця: пригородные поезда".

В компании рассказали, что в эти сутки временно не будут курсировать следующие рейсы:

  • №6104 Синельниково-1 - Чаплино;
  • №6107 Синельниково-1 - Днепр-Главный;
  • №6272 Синельниково-1 - Павлоград-1;
  • №7401 Синельниково-1 - Днепр-Главный.

Кроме того, 30 января временно меняется маршрут пригородного поезда №6583 Славгород-Южный - Запорожье-2 (вместо Синельниково-1 - Запорожье-2).

 

Отмена поездов и удары РФ

Напомним, что 7 ноября 2025 года в Днепропетровской области тоже временно отменили ряд рейсов. Причиной стало затрудненное движение поездов в результате российских обстрелов.

Кроме того, 26 сентября временные изменения претерпело железнодорожное сообщение в Одесской области. На фоне повреждений энергетики было отменено несколько пригородных маршрутов, и еще один поезд изменил направление движения.

Также мы писали, что несколько дней назад оккупанты ударили дронами по поезду в Харьковской области. В результате атаки возник пожар и были зафиксированы другие последствия.

