На Днепропетровщине РФ атаковала спасателей во время ликвидации пожара (фото)

Российская армия атаковала спасателей, которые занимались ликвидацией пожара в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, этой ночью войска российской армии дронами атаковали один из поселков Синельниковского района. В результате там загорелся грузовой автомобиль.

Однако когда спасатели начали ликвидацию пожара то также попали под обстрел.

Фото: россияне ударили по спасателям на Днепропетровщине (t.me/dsns_telegram)

"Во время тушения пожара враг целенаправленно ударил повторно по спасателям.

В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль", - сказано в сообщении.

К счастью, из спасателей никто не пострадал.