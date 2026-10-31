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На Дніпропетровщині "пункти незламності" перейшли на цілодобову роботу через удари РФ

16:45 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: "пункти незламності" на Дніпропетровщині перейшли на цілодобовий режим (Getty Images)

Через російські атаки на Дніпропетровщині без світла залишаються понад 100 тисяч абонентів. "Пункти незламності" переведено на цілодобовий режим роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дніпропетровської ОВА.

Найскладніша ситуація із електропостачанням зберігається у трьох районах області. Знеструмленими залишаються населені пункти у Дніпровському, Кам’янському та Павлоградському районах.

Енергетики працюють без упину, аби якнайшвидше повернути світло в оселі.

Через нестабільну роботу виснаженої енергосистеми громадян закликають споживати електроенергію ощадливо та не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

У знеструмлених громадах "пункти незламності" працюють цілодобово. Там можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом та зігрітися.

Усі приміщення забезпечені генераторами та питною водою.

Загалом на Дніпропетровщині діє майже 1 500 таких пунктів, понад 60 із них обладнані місцями для ночівлі.

Знайти найближчий пункт можна на сайті ОВА або у застосунку "Дія".

Нагадаємо, що вночі 31 жовтня росіяни повторно атакували енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській області, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання та значна частина жителів залишилася без світла.

Напередодні, увечері 29 жовтня, окупанти завдали удару по Дніпру, після якого у місті стався блекаут і зникла електрика.

У зв'язку з пошкодженнями енергомережі вже наступного дня, 30 жовтня, у Дніпрі та Дніпропетровському районі ввели екстрені відключення світла, через що скасували дії стандартних графіків.

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Дніпропетровська областьВійна в УкраїніГрафіки відключення світлаДніпроЕнергетична блокада