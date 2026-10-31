На Дніпропетровщині "пункти незламності" перейшли на цілодобову роботу через удари РФ

Нагадаємо, що вночі 31 жовтня росіяни повторно атакували енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській області, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання та значна частина жителів залишилася без світла.

Напередодні, увечері 29 жовтня, окупанти завдали удару по Дніпру, після якого у місті стався блекаут і зникла електрика.

У зв'язку з пошкодженнями енергомережі вже наступного дня, 30 жовтня, у Дніпрі та Дніпропетровському районі ввели екстрені відключення світла, через що скасували дії стандартних графіків.