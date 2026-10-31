На Днепропетровщине "пункты несокрушимости" перешли на круглосуточную работу из-за ударов РФ

Самая сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в трех районах области. Обесточенными остаются населенные пункты в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах.

Энергетики работают без остановки, чтобы как можно быстрее вернуть свет в жилище.

Из-за нестабильной работы истощенной энергосистемы граждан призывают потреблять электроэнергию бережливо и не включать несколько мощных приборов одновременно.

В обесточенных общинах "пункты несокрушимости" работают круглосуточно. Там можно зарядить гаджеты, пользоваться интернетом и согреться.

Все помещения снабжены генераторами и питьевой водой.

Всего в Днепропетровской области действует почти 1 500 таких пунктов, более 60 из них оборудованы местами для ночлега.

Найти ближайший пункт можно на сайте ОВА или в приложении "Дия".