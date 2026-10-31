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На Днепропетровщине "пункты несокрушимости" перешли на круглосуточную работу из-за ударов РФ

16:45 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: "пункты несокрушимости" на Днепропетровщине перешли на круглосуточный режим (Getty Images)

Из-за российских атак на Днепропетровщине без света остаются более 100 тысяч абонентов. "Пункты несокрушимости" переведены на круглосуточный режим работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Днепропетровской ОВА.

Самая сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в трех районах области. Обесточенными остаются населенные пункты в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах.

Энергетики работают без остановки, чтобы как можно быстрее вернуть свет в жилище.

Из-за нестабильной работы истощенной энергосистемы граждан призывают потреблять электроэнергию бережливо и не включать несколько мощных приборов одновременно.

В обесточенных общинах "пункты несокрушимости" работают круглосуточно. Там можно зарядить гаджеты, пользоваться интернетом и согреться.

Все помещения снабжены генераторами и питьевой водой.

Всего в Днепропетровской области действует почти 1 500 таких пунктов, более 60 из них оборудованы местами для ночлега.

Найти ближайший пункт можно на сайте ОВА или в приложении "Дия".

Напомним, что ночью 31 октября россияне повторно атаковали энергетические объекты в Днепропетровской области, в результате чего было серьезно повреждено оборудование и значительная часть жителей осталась без света.

Накануне, вечером 29 октября, кафиры нанесли удар по Днепру, после которого в городе произошел блекаут и исчезло электричество.

В связи с повреждениями сети уже на следующий день, 30 октября, в Днепре и Днепропетровском районе ввели экстренные отключения света, из-за чего отменили действия стандартных графиков.

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