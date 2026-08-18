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На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів

12:33 18.08.2026 Вт
1 хв
Родинам допомагають переїжджати Нацполіція та благодійні організації
aimg Валерій Ульяненко
На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів Фото: евакуація (Getty Images)
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Примусову евакуацію оголосили ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що у Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

"Протягом місяця виїхати звідти слід родинам з дітьми. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат", - зазначив він.

Родинам допомагають з переїздом Національна поліція та благодійні організації, які обирають маршрути, орієнтуючись на безпекову ситуацію. Для евакуації використовуються броньовані авто та бронежилети.

Ганжа повідомив, що людей спершу доставляють до транзитних центрів, після чого за необхідності допомагають із розселенням.

Нагадаємо, в Україні підготували покрокову інструкцію для мешканців прифронтових і прикордонних територій, які планують евакуацію.

Зазначимо, на Херсонщині розширили список населених пунктів, жителям яких через регулярні російські обстріли оголосили обов’язкову евакуацію.

Крім того, в "Укрзалізниці" повідомили, що під час воєнного стану провідники інформують пасажирів про загрозу ворожих атак. У разі виникнення небезпеки людям потрібно виконувати вказівки працівників залізниці.

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