На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів

Примусову евакуацію оголосили ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що у Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

"Протягом місяця виїхати звідти слід родинам з дітьми. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат", - зазначив він.

Родинам допомагають з переїздом Національна поліція та благодійні організації, які обирають маршрути, орієнтуючись на безпекову ситуацію. Для евакуації використовуються броньовані авто та бронежилети.

Ганжа повідомив, що людей спершу доставляють до транзитних центрів, після чого за необхідності допомагають із розселенням.

Нагадаємо, в Україні підготували покрокову інструкцію для мешканців прифронтових і прикордонних територій, які планують евакуацію.