На Днепропетровщине объявили принудительную эвакуацию еще из 16 населенных пунктов
Принудительная эвакуация была объявлена еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской громад в Синельниковском районе Днепропетровщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.
"В течение месяца уехать оттуда следует семьям с детьми. Вывезти на более безопасные территории родители, опекуны или законные представители должны 2177 мальчиков и девочек", - отметил он.
Семьям помогают с переездом Национальная полиция и благотворительные организации, которые выбирают маршруты, ориентируясь на ситуацию с безопасностью. Для эвакуации используются бронированные авто и бронежилеты.
Ганжа сообщил, что людей сначала доставляют в транзитные центры, после чего при необходимости помогают с расселением.
Напомним, в Украине подготовили пошаговую инструкцию для жителей прифронтовых и приграничных территорий, планирующих эвакуацию.
Отметим, в Херсонской области расширили список населенных пунктов, жителям которых из-за регулярных российских обстрелов объявили обязательную эвакуацию.
Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили, что во время военного положения проводники информируют пассажиров об угрозе вражеских атак. В случае возникновения опасности людям следует выполнять указания работников железной дороги.