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На Днепропетровщине объявили принудительную эвакуацию еще из 16 населенных пунктов

12:33 18.08.2026 Вт
1 мин
Семьям помогают переезжать Нацполиция и благотворительные организации
aimg Валерий Ульяненко
На Днепропетровщине объявили принудительную эвакуацию еще из 16 населенных пунктов Фото: эвакуация (Getty Images)
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Принудительная эвакуация была объявлена еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской громад в Синельниковском районе Днепропетровщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

"В течение месяца уехать оттуда следует семьям с детьми. Вывезти на более безопасные территории родители, опекуны или законные представители должны 2177 мальчиков и девочек", - отметил он.

Семьям помогают с переездом Национальная полиция и благотворительные организации, которые выбирают маршруты, ориентируясь на ситуацию с безопасностью. Для эвакуации используются бронированные авто и бронежилеты.

Ганжа сообщил, что людей сначала доставляют в транзитные центры, после чего при необходимости помогают с расселением.

Напомним, в Украине подготовили пошаговую инструкцию для жителей прифронтовых и приграничных территорий, планирующих эвакуацию.

Отметим, в Херсонской области расширили список населенных пунктов, жителям которых из-за регулярных российских обстрелов объявили обязательную эвакуацию.

Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили, что во время военного положения проводники информируют пассажиров об угрозе вражеских атак. В случае возникновения опасности людям следует выполнять указания работников железной дороги.

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