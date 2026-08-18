На Днепропетровщине объявили принудительную эвакуацию еще из 16 населенных пунктов

Принудительная эвакуация была объявлена еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской громад в Синельниковском районе Днепропетровщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

"В течение месяца уехать оттуда следует семьям с детьми. Вывезти на более безопасные территории родители, опекуны или законные представители должны 2177 мальчиков и девочек", - отметил он.

Семьям помогают с переездом Национальная полиция и благотворительные организации, которые выбирают маршруты, ориентируясь на ситуацию с безопасностью. Для эвакуации используются бронированные авто и бронежилеты.

Ганжа сообщил, что людей сначала доставляют в транзитные центры, после чего при необходимости помогают с расселением.

Напомним, в Украине подготовили пошаговую инструкцию для жителей прифронтовых и приграничных территорий, планирующих эвакуацию.