На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще з двох населених пунктів

"Ввели обов’язкову евакуацію всіх мешканців ще з двох населених пунктів області - Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського", - наголосив Ганжа.

За його словами, дітей звідти вивезли раніше. Напередодні місцева влада ухвалила рішення, що небезпечні території повинні покинути дорослі.

Як зазначив Ганжа, станом на 10 липня йдеться про понад 6500 тисяч цивільних.

Також він озвучив чіткий алгоритм дій у межах обов'язкової евакуації:

спочатку людей прийматимуть транзитні центри;

потім їм нададуть грошову, юридичну, психологічну, медичну допомогу;

також цивільні отримають продуктові та гігієнічні набори;

у разі потреби евакуйованим підберуть варіант подальшого розселення.

"Місця для розміщення ВПО є як на більш безпечних територіях нашої області, так і в інших регіонах країни", - наголосив Ганжа.

Щоб домовитися про евакуацію - телефонуйте на цілодобову гарячу лінію:

203;

098 750 55 05

Евакуацію проводять: