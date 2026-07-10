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На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще з двох населених пунктів

14:01 10.07.2026 Пт
2 хв
Глава ОВА пояснив усі нюанси
aimg Юлія Капітонова
Фото: Планується евакуація понад 6 тисяч місцевих мешканців (Getty Images)

10 липня у Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію з Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки, що в Нікопольському районі.

Про це заяивив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Ввели обов’язкову евакуацію всіх мешканців ще з двох населених пунктів області - Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського", - наголосив Ганжа.

За його словами, дітей звідти вивезли раніше. Напередодні місцева влада ухвалила рішення, що небезпечні території повинні покинути дорослі.

Як зазначив Ганжа, станом на 10 липня йдеться про понад 6500 тисяч цивільних.

Також він озвучив чіткий алгоритм дій у межах обов'язкової евакуації:

  • спочатку людей прийматимуть транзитні центри;
  • потім їм нададуть грошову, юридичну, психологічну, медичну допомогу;
  • також цивільні отримають продуктові та гігієнічні набори;
  • у разі потреби евакуйованим підберуть варіант подальшого розселення.

"Місця для розміщення ВПО є як на більш безпечних територіях нашої області, так і в інших регіонах країни", - наголосив Ганжа.

Щоб домовитися про евакуацію - телефонуйте на цілодобову гарячу лінію:

  • 203;
  • 098 750 55 05

Евакуацію проводять:

  • Гуманітарна місія "Проліска" (+38 099 745 03 48; Гаряча лінія: 0 800 888 888);
  • БФ "Право на захист" (+38 068 507 50 90);
  • БФ "Діти нового покоління" (+38 068 980 07 09);
  • БФ "Янголи спасіння" (0 800 33 46 20);
  • Загін Нацполіції "Білі янголи" (+38 095 394 14 82 - Синельниківський район; +38 095 529 49 85, 102 - Покровський напрямок; +38 066 239 03 54 - Нікопольський район).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські загарбники вбили останню мешканку села на Харківщині.

Також ми писали, що в регіоні розширили зону евакуації цивільних одразу з трьох районів.

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Дніпропетровська областьЕвакуаціяВійна Росії проти України