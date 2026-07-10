В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию еще из двух населенных пунктов

10 июля в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из Васильковки Синельниковского района и Высшетарасовки, что в Никопольском районе.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Ввели обязательную эвакуацию всех жителей еще из двух населенных пунктов области - Васильковки Синельниковского района и Высшетарасовки Никопольского", - подчеркнул Ганжа.
По его словам, детей оттуда вывезли еще раньше. Накануне местные власти приняли решение, что опасные территории должны покинуть и взрослые.
Как отметил Ганжа, по состоянию на 10 июля речь идет о более чем 6500 тысячах гражданских.
Также он озвучил четкий алгоритм действий в рамках обязательной эвакуации:
"Места для размещения ВПЛ есть как на более безопасных территориях нашей области, так и в других регионах страны", - подчеркнул Ганжа.
Чтобы договориться об эвакуации - звоните по телефону на круглосуточную горячую линию:
Эвакуацию проводят:
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