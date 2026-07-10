В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию еще из двух населенных пунктов

"Ввели обязательную эвакуацию всех жителей еще из двух населенных пунктов области - Васильковки Синельниковского района и Высшетарасовки Никопольского", - подчеркнул Ганжа.

По его словам, детей оттуда вывезли еще раньше. Накануне местные власти приняли решение, что опасные территории должны покинуть и взрослые.

Как отметил Ганжа, по состоянию на 10 июля речь идет о более чем 6500 тысячах гражданских.

Также он озвучил четкий алгоритм действий в рамках обязательной эвакуации:

сначала людей будут принимать транзитные центры;

затем им окажут денежную, юридическую, психологическую, медицинскую помощь;

также гражданские получат продуктовые и гигиенические наборы;

в случае необходимости эвакуированным подберут вариант дальнейшего расселения.

"Места для размещения ВПЛ есть как на более безопасных территориях нашей области, так и в других регионах страны", - подчеркнул Ганжа.

Чтобы договориться об эвакуации - звоните по телефону на круглосуточную горячую линию:

203;

098 750 55 05

Эвакуацию проводят: