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В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию еще из двух населенных пунктов

14:01 10.07.2026 Пт
2 мин
Глава ОВА объяснил все нюансы
aimg Юлия Капитонова
Фото: Планируется эвакуация более 6 тысяч жителей (Getty Images)

10 июля в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из Васильковки Синельниковского района и Высшетарасовки, что в Никопольском районе.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Ввели обязательную эвакуацию всех жителей еще из двух населенных пунктов области - Васильковки Синельниковского района и Высшетарасовки Никопольского", - подчеркнул Ганжа.

По его словам, детей оттуда вывезли еще раньше. Накануне местные власти приняли решение, что опасные территории должны покинуть и взрослые.

Как отметил Ганжа, по состоянию на 10 июля речь идет о более чем 6500 тысячах гражданских.

Также он озвучил четкий алгоритм действий в рамках обязательной эвакуации:

  • сначала людей будут принимать транзитные центры;
  • затем им окажут денежную, юридическую, психологическую, медицинскую помощь;
  • также гражданские получат продуктовые и гигиенические наборы;
  • в случае необходимости эвакуированным подберут вариант дальнейшего расселения.

"Места для размещения ВПЛ есть как на более безопасных территориях нашей области, так и в других регионах страны", - подчеркнул Ганжа.

Чтобы договориться об эвакуации - звоните по телефону на круглосуточную горячую линию:

  • 203;
  • 098 750 55 05

Эвакуацию проводят:

  • Гуманитарная миссия "Подснежник" (+38 099 745 03 48; Горячая линия: 0 800 888 888);
  • БФ "Право на защиту" (+38 068 507 50 90);
  • БФ "Дети нового поколения" (+38 068 980 07 09);
  • МФ "Ангелы спасения" (0 800 33 46 20);
  • Отряд Нацполиции "Белые ангелы" (+38 095 394 14 82 - Синельниковский район; +38 095 529 49 85, 102 - Покровское направление; +38 066 239 03 54 - Никопольский район).

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские захватчики убили последнюю жительницу села в Харьковской области.

Также мы писали, что в регионе расширили зону эвакуации гражданских сразу из трех районов.

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