Росіяни дроном вбили останню мешканку села на Харківщині

8 липня у селі на Харківщині стався черговий воєнний злочин Росії. Тепер у Токарівці Другій не живе жодна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко у Telegram.

Токарівка Друга на Харківщині знелюдніла

За словами Задоренка, вчора після 18:00 російський FPV-дрон атакував цивільну жінку. Жителька села йшла пішки вздовж автодороги між Прудянкою і Цупівкою

"57-річна мешканка Токарівки Другої отримала численні уламкові поранення та була доставлена до Дергачівської лікарні", - уточнив начальник МВА.

Лікарі зробили усе можливе, щоб урятувати життя жінки, проте вона померла від отриманих травм.

Як каже Задоренко, загибла працювала у Дергачівській центральній лікарні та залишалася останньою і єдиною мешканкою села Токарівка Друга. Воно розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні.

Влада закликає евакуюватися з Харківщини

Чиновник звернувся до мешканців старостинських округів з закликом щодо евакуації. Це можна зробити, зателефонувавши і залишивши заявки:

на гарячу лінію Єдиного координаційного гуманітарного центру за номером 203,

за телефонами екстрених служб 102 та 112.

Нагадаємо, на початку липня на Харківщині розширили зону евакуації цивільних одразу з трьох районів. Причина - загострення безпекової ситуації біля кордону та на лінії фронту.