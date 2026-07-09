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Росіяни дроном вбили останню мешканку села на Харківщині

16:59 09.07.2026 Чт
2 хв
У прикордонні Харківщини через війну побільшало знелюднених сіл
aimg Олена Бджола
Росіяни дроном вбили останню мешканку села на Харківщині Фото: російський fpv-дрон з гранатою (Getty Images)
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8 липня у селі на Харківщині стався черговий воєнний злочин Росії. Тепер у Токарівці Другій не живе жодна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко у Telegram.

Токарівка Друга на Харківщині знелюдніла

За словами Задоренка, вчора після 18:00 російський FPV-дрон атакував цивільну жінку. Жителька села йшла пішки вздовж автодороги між Прудянкою і Цупівкою

"57-річна мешканка Токарівки Другої отримала численні уламкові поранення та була доставлена до Дергачівської лікарні", - уточнив начальник МВА.

Лікарі зробили усе можливе, щоб урятувати життя жінки, проте вона померла від отриманих травм.

Як каже Задоренко, загибла працювала у Дергачівській центральній лікарні та залишалася останньою і єдиною мешканкою села Токарівка Друга. Воно розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні.

Влада закликає евакуюватися з Харківщини

Чиновник звернувся до мешканців старостинських округів з закликом щодо евакуації. Це можна зробити, зателефонувавши і залишивши заявки:

  • на гарячу лінію Єдиного координаційного гуманітарного центру за номером 203,
  • за телефонами екстрених служб 102 та 112.

Нагадаємо, на початку липня на Харківщині розширили зону евакуації цивільних одразу з трьох районів. Причина - загострення безпекової ситуації біля кордону та на лінії фронту.

У червні влада Харківщини розширила зону обов'язкової евакуації населення. Йдеться про Золочівський напрямок, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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