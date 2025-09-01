На Дніпропетровщині дрон РФ вдарив по бригаді енергетиків, авто згоріло вщент

На Дніпропетровщині російський дрон атакував бригаду ДТЕК під час аварійних робіт. Авто і все обладнання згоріло, але енергетики встигли врятуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК.
29 серпня бригада енергетиків виконувала аварійні роботи поблизу лінії фронту на Дніпропетровщині. У цей час на місце прилетів російський безпілотник. Він влучив у службову автівку ДТЕК.
Від потужного вибуху машина спалахнула і згоріла дотла. Разом із транспортом було знищене й усе обладнання, яке використовували для ремонту.
Енергетики, які були на місці атаки, залишилися живими.
В компанії підкреслили, що попри постійну загрозу обстрілів, бригади продовжують відновлювати світло для людей.
Нагадаємо, 6 серпня росіяни атакували підрозділ українських енергетиків у Нікополі Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки загорілося енергообладнання. Енергетики не постраждали. ДСНС оперативно ліквідували пожежу, після чого працівники ДТЕК одразу взялись до роботи.
Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що найближчими тижнями російські повітряні атаки на Україну можуть посилитися. Росія, серед іншого, хоче погіршити стан української енергетики.
Так, в ніч на 31 серпня російська армія дронами атакувала місто Чорноморськ в Одеській області. У місті після атаки зникла електроенергія, залишивши без світла близько 29 тисяч абонентів.