На Дніпропетровщині дрон РФ вдарив по бригаді енергетиків, авто згоріло вщент

29 серпня бригада енергетиків виконувала аварійні роботи поблизу лінії фронту на Дніпропетровщині. У цей час на місце прилетів російський безпілотник. Він влучив у службову автівку ДТЕК.

Від потужного вибуху машина спалахнула і згоріла дотла. Разом із транспортом було знищене й усе обладнання, яке використовували для ремонту.

Енергетики, які були на місці атаки, залишилися живими.

В компанії підкреслили, що попри постійну загрозу обстрілів, бригади продовжують відновлювати світло для людей.