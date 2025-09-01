В Днепропетровской области дрон РФ ударил по бригаде энергетиков, авто сгорело дотла

29 августа бригада энергетиков выполняла аварийные работы вблизи линии фронта в Днепропетровской области. В это время на место прилетел российский беспилотник. Он попал в служебную машину ДТЭК.

От мощного взрыва машина вспыхнула и сгорела дотла. Вместе с транспортом было уничтожено и все оборудование, которое использовали для ремонта.

Энергетики, которые были на месте атаки, остались живы.

В компании подчеркнули, что несмотря на постоянную угрозу обстрелов, бригады продолжают восстанавливать свет для людей.