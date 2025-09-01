RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Днепропетровской области дрон РФ ударил по бригаде энергетиков, авто сгорело дотла

Фото: иллюстрация (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В Днепропетровской области российский дрон атаковал бригаду ДТЭК во время аварийных работ. Авто и все оборудование сгорело, но энергетики успели спастись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

29 августа бригада энергетиков выполняла аварийные работы вблизи линии фронта в Днепропетровской области. В это время на место прилетел российский беспилотник. Он попал в служебную машину ДТЭК.

От мощного взрыва машина вспыхнула и сгорела дотла. Вместе с транспортом было уничтожено и все оборудование, которое использовали для ремонта.

Энергетики, которые были на месте атаки, остались живы.

В компании подчеркнули, что несмотря на постоянную угрозу обстрелов, бригады продолжают восстанавливать свет для людей.

 

Напомним, 6 августа россияне атаковали подразделение украинских энергетиков в Никополе Днепропетровской области. В результате вражеской атаки загорелось энергооборудование. Энергетики не пострадали. ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, после чего работники ДТЭК сразу приступили к работе.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что в ближайшие недели российские воздушные атаки на Украину могут усилиться. Россия, среди прочего, хочет ухудшить состояние украинской энергетики.

Так, в ночь на 31 августа российская армия дронами атаковала город Черноморск в Одесской области. В городе после атаки исчезла электроэнергия, оставив без света около 29 тысяч абонентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКДнепропетровская областьАтака дронов