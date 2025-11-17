На Дніпропетровщині через бойові дії змінено розклад поїздів: що треба знати

В понеділок, 17 листопада 2025 року, у зв’язку з впливом бойових дій у регіоні, тимчасово не курсуватимуть поїзди Дніпропетровщини.

Зокрема, призупинено рух наступних рейсів:

№6272 Синельникове-1 - Павлоград-1;

№6277 Павлоград-1 - Синельникове-1.

Для пасажирів доступні альтернативні маршрути:

№6280 Синельникове-1 - Павлоград-1;

№6291 Павлоград-1 – Синельникове-1

Також повідомляється, що поїзд №6008 Вільногірськ - Пʼятихатки – Дніпро прямує із затримкою близько 30 хвилин. Час руху може змінюватися залежно від ситуації, тому пасажирам радять уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах.

Управління залізниць закликає громадян планувати поїздки заздалегідь та враховувати можливі зміни в розкладі через вплив бойових дій на регіональні залізничні маршрути.