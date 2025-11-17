На Днепропетровщине из-за боевых действий изменено расписание поездов: что нужно знать

Из-за боевых действий на Днепропетровщине временно отменен и задержан ряд поездов. Пассажиров призывают внимательно следить за расписанием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
В понедельник, 17 ноября 2025 года, в связи с влиянием боевых действий в регионе, временно не будут курсировать поезда Днепропетровщины.
В частности, приостановлено движение следующих рейсов:
Для пассажиров доступны альтернативные маршруты:
Также сообщается, что поезд №6008 Вольногорск - Пятихатки - Днепр следует с задержкой около 30 минут. Время движения может меняться в зависимости от ситуации, поэтому пассажирам советуют внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах.
Управление железных дорог призывает граждан планировать поездки заранее и учитывать возможные изменения в расписании из-за влияния боевых действий на региональные железнодорожные маршруты.
Напомним, что в последнее время российские оккупационные войска активизировали атаки по украинской железной дороге.
Так, 12 ноября из-за атаки дронов погиб сотрудник "Укрзализныци". Это произошло во время его дежурства на одном из инфраструктурных объектов железной дороги.
А в ночь на 11 ноября россияне нанесли удар по депо "Укрзализныци" на юге Одесской области.
Кроме того, в октябре на Сумщине из-за обстрелов были повреждены железнодорожная инфраструктура и подвижной состав. Тогда "Укрзализныця" сообщала об остановке движения нескольких поездов.